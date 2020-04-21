Нужно уважать наши правила: в ЕС сделали важное заявление об открытии границ после карантина

Границы Европейского Союза скорее всего останутся закрытыми до лета, несмотря на то, что некоторые страны могут выйти из карантина раньше остальных.

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Об этом в эфире BFM TV заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

В ответ на вопрос о том, будут ли границы Шенгенской зоны закрыты до лета, он ответил: “Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать”.

“Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время”, – подчеркнул он.

При этом Бретон не исключил, что после окончания пандемии могут быть “введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев”.

Как ранее сообщал “источник”, в Украине карантин планируется продлить до 12 мая, однако при этом в Министерстве здравоохранения планируют смягчить его условия и разрешить посещение некоторых объектов.