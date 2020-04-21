Из-за вспышки коронавируса в селе на Луганщине ограничили въезд/выезд

На Луганщине ограничили въезд и выезд из села Варваровка Кременского района, где зафиксировала вспышку заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге в Северодонецке заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает корреспондент hromadske.

«Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано 5 больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации приняли решение ввести ограничение въезда и выезда из Варваровки », – рассказал Слухаенко.

Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.

По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.

Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов заявил, что часть тех, у кого обнаружили коронавирус, находятся на лечении в инфекционном отделении, часть на амбулаторном лечении. Всего в селе 5 подтвержденных случаев инфицирования.