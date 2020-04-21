Повар доволен: появилось интересное видео быта спасателей, которые воюют с огнем под Чернобылем

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины утверждают, что спасатели, которые занимаются ликвидацией пожаров в Чернобыльской зоне, обеспечены всем необходимым.

Соответствующее видео быта пожарных было опубликовано в сети.

Судя по снятому ролику, спасатели в Чернобыльской зоне живут в обогреваемых палатках, где есть душ. Жалоб по питанию у них тоже нет.

Пожарных в обязательном порядке обеспечивают горячим питанием: супами и кашей с мясом, а также кормят вареными яйцами, тушенкой, свежими овощами и сладким. Местный повар сообщил, что съедают все.

Как сообщал “источник”, ранее волонтеры обратились за помощью для оказания содействия пожарным в Чернобыльской зоне. По их словам, пожарным нужны тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда.