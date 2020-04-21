Чтобы умирали в чистоте? В России устроили субботник в разгар пандемии коронавируса, видео

В российском городе Прохладный люди вышли на субботник, несмотря на жесткие меры карантина.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

По данным местной прессы, официально режим самоизоляции в регионе продлён до 30 апреля.

“Самоизоляция у нас, а тут толпы людей контактируют”, – говорится в подписи к видео.

Интересно, что в Кабардино-Балкарской республике количество заражённых коронавирусом в республике выросло до 170 человек.

В местной администрации тем временем говорят, что такие акции проводятся уже вторую неделю.

“Если не выбрасывать мусор и не проводить такую работу, то весь город превратится сами понимаете во что”, – говорят в администрации города.

Как сообщал “источник”, в Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом.