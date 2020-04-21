Молодой российский футболист за день до смерти снял вирусный ролик: видео

Защитник московского клуба “Казанка” Иннокентий Самохвалов, внезапно скончавшийся во время тренировки накануне, за день до смерти снял ролик, который стал очень популярным в сети интернет.

Видео было опубликовано в популярном футбольном Instagram-аккаунте “433”.

В ролике 22-летний футболист показал, как набивает теннисный мяч, после чего отправляет его в баскетбольную корзину в детской игрушке. Маленькая дочь футболиста оценила его трюк аплодисментами. В комментарии к ролику было сказано: “Вчера Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний защитник скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей“.

Ви

Всего за 10 часов видео посмотрело более 2 млн человек.

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