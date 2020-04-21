Состояние критическое: в США узнали о неудачной операции Ким Чен Ина

В американской администрации утверждают, что здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына ухудшилось после операции и он якобы находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Слухи о плохом самочувствии северокорейского лидера (и даже о его смерти) появились после того, как он впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию 15 апреля по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. В последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля.

Южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на северокорейский источник сообщает, что 12 апреля Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце, сейчас он под наблюдением врачей восстанавливается на своей вилле.

Однако в Северной Корее опровергли заявления о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Северокорейское агентство Yonhap News Agency заявило, что озвученный CNN слух базируется исключительно на “словах неосведомленного американского чиновника без каких-либо деталей”.

Как ранее сообщал “источник”, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в реанимацию с диагнозом коронавирус. 12 апреля его выписали из больницы.