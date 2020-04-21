Под Одессой закрывают больницу из-за массового заражения медиков коронавирусом: тревожные данные

Во вторник, 21 апреля, из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом среди медработников в городе Подольске (Одесская область) закрывают на карантин местную больницу.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

“Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе”, – сказано в сообщении.

По этой причине Подольская городская больница будет закрыта на двухнедельный карантин. Во всех помещениях будет проведена полная дезинфекция. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирования.

Максим Куцый также сообщил, что по состоянию на утро вторника, 21 апреля, лабораторно подтверждено 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.

Как сообщал “источник”, ранее в Одессе на улице Серова заметили сотрудников коммунальных служб, которые имитировали дезинфекцию в одном из подъездов.