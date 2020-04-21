Россия бьет “рекорды” по новым заражениям коронавирусом за сутки: страшные цифры

За сутки, 20 апреля, в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Это рекордные показатели с начала пандемии.

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Как пишут местные СМИ, из новых случаев 2567 (45,5%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

По последним данным, при этом выписано по выздоровлению 427 человек.

Всего в России зарегистрировали 52 763 случая COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Как сообщал “источник”, в Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом.