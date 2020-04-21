Завершить планируют в конце мая: Стали известны новые подробности о строительстве подстанции “Кременская” на Луганщине

Завершено строительство заходов линии электропередачи 500 кВ Донбасская-Донская на новую подстанцию ​​(ПС) 500 кВ «Кременская».

Об этом сообщает пресс-служба НЭК “Укрэнерго”.

Это означает, что подстанция теперь может получать питание от ПС 750 «Донбасская» и передавать электроэнергию по ЛЭП 220 кВ на ПС «Юбилейная», и далее по сети. Таким образом будет обеспечена передача дополнительной мощности по основной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в Лисичанский и Луганского энергоузла, а из них – в распределительные сети на севере Луганской области.

Фото: НЭК “Укрэнерго”

Фактически существующая линия 500 кВ Донбасская – Донская была разделена (в географической точке ближайшего присоединения к подстанции) и к ней присоединены две новостройки участка линии электропередачи (заходы), которые непосредственно заведены на комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 500 кВ подстанции «Кременская ».

Общая длина заходов этих линий – 0,3 км. Работы по строительству заходов ЛЭП шли по графику и продолжались месяц: с 15 марта до 15 апреля 2020 года. За это время было отключено ВЛ 500 кВ Донбасская – Донская и демонтированы две промежуточные опоры, провода и молниезащиты тросы в месте присоединения заходов. Зато установлено фундаменты и собрано и установлено четыре новых анкерно-промежуточные опоры, смонтированы фазные провода и молниезащитные тросы.

Фото: НЭК “Укрэнерго”

Напомним, что в марте были успешно проведены испытания напряжением оборудования кабельно-воздушных линий 220 кВ Кременская-Юбилейная №1 и №2, КРУЭ 220 кВ и других элементов оборудования подстанции.

«В настоящее время продолжаются работы по монтажу систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также автоматизированной системы управления технологическими процессами, которая позволит полностью контролировать работу и управлять оборудованием подстанции диспетчером региональной энергосистемы в удаленном режиме, без необходимости присутствия персонала на объекте. Все работы ведутся в соответствии с графиком, и с соблюдением требований индивидуальной защиты в условиях карантина. Ожидаем в конце мая полностью завершить строительство подстанции и соответствующей инфраструктуры », – отметил директор по эксплуатации и развитию сети НЭК« Укрэнерго »Алексей Брехт.

Также сейчас на подстанции продолжаются работы по наладке систем связи, противопожарной защиты, комплексной системы безопасности, вентиляции и кондиционирования.

Напомним, что строительство ПС 500 кВ «Кременская» началось в 2017 общей стоимостью 1,3 млрд грн. Работы выполняет ООО «Киевская энергетическая строительная компания», победившая по результатам тендера. ПС «Кременская» значительно повысит надежность энергоснабжения бытовых и промышленных потребителей севера Луганской области, а также позволит синхронизировать систему электроснабжения севера Донбасса, которая сейчас работает в режиме «острова», с ОЭС Украины.