Сексапильная звезда реслинга заявила о готовности пойти в модели: фото

Звезда реслинга Соня Девиль заявила о готовности попробовать свои силы в модельной сфере.

Об этом сообщает The Sun.

Недавно же Девиль опубликовала несколько фото пикантного характера, одно из которых подписала словами: “Я тоже могу быть в центре внимания”.

Интересно, что совсем недавно звезда реслинга также оказалась в центре внимания. Она рассталась со своей уже экс-избранницей – Мэнди Роуз. Размолвка получилась достаточно болезненной для обеих. И Девиль, и Роуз позволили себе резкие выпады в СМИ в адрес друг друга.

Instagram Сони Девиль

Instagram Сони Девиль

Instagram Сони Девиль

Instagram Сони Девиль

Ранее “источник” сообщал, что лучшая биатлонистка мира порадовала фанатов эротичным фото.