Россию в конце апреля внезапно засыпало снегом: опубликованы яркие фото

В российском городе Благовещенске (Амурський край) в понедельник, 20 апреля, снега выпало больше, чем за всю зиму.

По данным амурского Гидрометцентра, такого снегопада в этом регионе России не было последних 25 лет.

“20 апреля в Благовещенске выпало 24 миллиметра снега”, – сообщили российские синоптики, отметив, что за пять зимних месяцев – с ноября по март – в городе всего выпало чуть больше 14 миллиметров снега.

“Последний раз столь мощный апрельский снегопад случился 25 лет назад”, – уточнили в Гидроматцентре.

В сети появились фотографии засыпанного снегом города, жители которого ошеломлены сюрпризом апрельской погоды.

Как ранее сообщал “источник”, в Омской области (Российская Федерация) пронесся сильный ураган, который валил деревья и столбы, срывал крыши домов.