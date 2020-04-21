Сотни новых заражений за сутки: статистика по коронавирусу по областям и карта

По состоянию на вторник, 21 апреля, в Украине зафиксировано 6 125 случаев заражения коронавирусом, по заболеваемости лидируют Киевская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения. 367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь, 161 умер.

Ситуация по областям:

Винницкая обл. – 338 случаев (18 выздоровели).

Волынская обл. – 174 случая (13 выздоровели).

Днепропетровская обл. – 122 случая (9 выздоровели).

Донецкая обл. – 16 случаев (6 выздоровели).

Житомирская обл. – 270 случаев (1 выздоровел).

Закарпатская обл. – 205 случаев (16 выздоровели).

Запорожская обл. – 137 случаев (17 выздоровели).

Ивано-Франковская область – 556 случаев (27 выздоровели).

Киев – 892 случая (33 выздоровели).

Киевская обл. – 356 случаев (28 выздоровели).

Кировоградская обл. – 247 случаев (17 выздоровели).

Львовская обл. – 256 случаев (26 выздоровели).

Луганская обл. – 25 случаев (3 выздоровели).

Николаевская обл. – 41 случай.

Одесская обл. – 146 случаев.

Полтавская обл. – 101 случай (12 выздоровели).

Ровенская обл. – 341 случай (21 выздоровел).

Сумская обл. – 84 случая (10 выздоровели).

Тернопольская обл. – 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. – 77 случаев (2 выздоровели).

Херсонская обл. – 70 случаев (7 выздоровели).

Хмельницкая обл. – 49 случаев (5 выздоровели).

Черкасская обл. -186 случаев (28 выздоровели).

Черновицкая обл. – 988 случаев (31 выздоровел).

Черниговская обл. – 13 случаев (3 выздоровели).

Как известно, в Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом, однако некоторые ограничительные меры будут сняты уже на этой неделе.

Напомним, в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина. Всплеск заболеваемости прогнозируют на 2-5 мая, пик летальных случаев – на 3-8 мая.