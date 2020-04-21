Рубежное: оперативная информация о коронавирусной инфекции

По информации директора КНП “Рубежанская центральная городская больница” по состоянию на 9:00 21 апреля в инфекционном отделении на лечении находятся 3 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

По информации главного врача КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Рубежанского городского совета по состоянию на 9:00 21 апреля под присмотром семейных врачей на самоизоляции находятся 4 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По сообщению медиков, ситуация по коронавирусной инфекции в городе стабильная.