В Минздраве сделали важное заявление о смягчении карантина: куда можно будет ходить

Карантин в Украине планируется продлить до 12 мая, однако при этом в Министерстве здравоохранения планируют смягчить его условия и разрешить посещение некоторых объектов.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

“На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь. В то же время Минздрав будет предлагать соответствующие смягчения карантинных мер”, – сказал министр.

В качестве примера возможных смягчений Степанов назвал разрешение посещения парков, музеев и библиотек.

“Что это именно будет? Например, прогулки парками, но они будут очень четко ограничены по количеству лиц, в плане средств индивидуальной защиты. И очень четкие критерии будут выставлены в этом постановлении. Также мы будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но также с четкими ограничениями по дистанции, средствам индивидуальной защиты, по термоскринингу на входе в определенное заведение”, – добавил министр.