Создавали вакцину от ВИЧ: нобелевский лауреат шокировал заявлением о происхождении коронавируса

Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье заявил, что новый коронавирус COVID-19 был создан в лаборатории, не исключена случайная утечка.

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Об этом он заявил в эфире телеканала CNews.

По его мнению, структура вируса показывает, что это разработка молекулярных биологов, а не творение природы.

Монтанье почеркнул, что в COVID-19 есть следы ВИЧ и малярии, его могли синтезировать в ходе поиска вакцины против ВИЧ.

Ученый добавил, что эти работы велись в лаборатории Уханьского института вирусологии около 20 лет.

В то же время в офисе президента Франции заявили, что подтверждения версии ученого пока нет.

Стоит добавить, что Монтанье считается одним из первооткрывателей ретровируса ВИЧ, первую работу на эту тему он опубликовал в 1983 году.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.