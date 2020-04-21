Офицеры ГВС доставили материалы для ремонта дома в Хуторе Вольный, который получил повреждения в результате обстрела

Недавно в результате обстрела окраин Хутора Вольный вооруженными формирования Российской Федерации была повреждена крыша и окна дома, где проживает пожилая женщина. Офицеры ГВС (групп гражданско-военного сотрудничества) оперативно доставили необходимые материалы для ремонта кровли помещения и помогли хозяйке составить заявку для восстановления окон.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ “Север”.

В то же время, на прошлой неделе представители гражданско-военного сотрудничества семь раз сопровождали и обеспечивали доступ ремонтным бригадам, которые занимались восстановлением электро- и водоснабжения вблизи линии соприкосновения, а также способствовали частичному восстановлению четырех километров дороги недалеко от населенного пункта Орехово.