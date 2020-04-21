Киев снова бьет “рекорды” по загрязненности воздуха: печальные данные

Утром 21 апреля в Киеве качество воздуха вновь существенно ухудшилось. Столицу Украины в рейтинге опережают только три города, где воздух еще грязнее.

По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха в Киеве отвечает индексу 155.

Как сообщает всемирный рейтинг по индексу качества воздуха QIAir, такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

В рейтинге Киев опережают Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

Ранее уже говорилось, что качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, так как концентрация пыли и остатков горения приблизилась к норме. При этом в субботу, 18 апреля, украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255.

Как сообщал “источник”, смог наблюдается не только в Киеве – топ-9 онлайн рейтинга украинских городов с наиболее загрязненным воздухом.