На Луганщине снайпер боевиков ранил бойца ООС

20 апреля в Луганской области боевики совершили три обстрела.

Об этом передает vistilug.com.ua

Так, вблизи Новоалександровки пулей снайпера НВФ ранили украинского военного.

Под Крымским зафиксировано два обстрела. НВФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом, за минувшие сутки НВФ 13 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один боец ООС, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение.