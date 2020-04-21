Толпы на остановках и дети без масок: в Киеве многие “забыли” про карантин, фото

В Киеве, как и в других городах Украины, продолжают действовать жесткие меры карантина, но не все люди их придерживаются. В украинской столице десятки людей каждый день собираются на остановках общественного транспорта и не придерживаются рекомендаций по поводу соблюдения дистанции.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Фотографию одной из таких очередей опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.

Также люди пишут, что на Троещине дети играют на ролледроме без масок каждый день.

“Никакой полиции за весь период карантина я не видела. Дети без сопровождения взрослых. А я боюсь внучку на 10 минут с собакой выпустить”, – пишет одна из жительниц города.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.