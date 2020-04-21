Можно умереть: на популярном украинском курорте переполох из-за приближение турсезона

Жители Кирилловки Запорожской области переживают за то, что из-за коронавируса на курорт не будут ехать туристы. Из-за этого люди думают, что не смогут заработать себе на жизнь.

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Как пишут местные СМИ, люди говорят, что их ждет “перспектива” гибели не от коронавируса, а от голода.

Жители города уже серьезно размышляют над тем, чтобы закрыть поселок для въезда чужаков.

“Нужно закрывать Кирилловку , а то сейчас понаедут сюда …. кто на праздники отдохнуть, кто на шабахи, кто просто с города смотается , и все к нам в Кирилловку, а это чревато плохими последствиями”, – пишут в одной из городских групп в социальных сетях.

Люди пишут, что закрытием города они смогут оградить себя и родных от опасности из вне.

“Я думаю,что мы,как жители громады,можем написать коллективное обращение к нашей местной власти,с просьбой закрыть въезд в Кирилловку всех, кроме жителей, на время карантина. Таким образом оградить себя и родных от опасности из вне.Тем более,что скоро сессия. Может бы и утвердили такую просьбу”, – написала Марина Резник.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.