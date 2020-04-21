Била палкой, топила и морила голодом: в России мать зверски издевалась над ребенком, фото и видео

В Новороссийске 33-летняя мать-одиночка шесть лет зверски издевалась над ребенком – била его палкой по голове, тушила об него бычки, морила голодом, топила и кусала.

Об этом сообщают местные СМИ.

Ребенка-маугли случайно обнаружили соседи, когда женщина затопила их квартиры.

По словам очевидицы, они ужаснулись увиденному. Из грязного унитаза лилась зловонная вода, а вокруг в ней плавали вещи. Полуголый ребенок забился в угол одной из комнат.

На теле мальчика не было живого места. Ничего внятного он объяснить не смог, так как, несмотря на возраст дошкольника, с трудом говорил.

Отмечается, что ребенка срочно отвезли в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы тела. Мать мальчика пытается вернуть его домой, ей назначили психиатрическую экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК “Истязание малолетнего”. Мать мальчика сейчас опрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал “источник” ранее в России бабушка протащила маленького ребенка на поводке по снегу.