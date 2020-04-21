Коронавирус стал агрессивнее в сотни раз: ученые ужаснули заявлением о мутациях

Коронавирус смог мутировать и в данный момент имеет по меньшей мере 30 различных штаммов. По данным специалистов, большинство из которых опаснее для человека.

Главные цифры по коронавирусу: сколько людей заразились, умерли и выздоровели

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае смогли выяснить, что самые агрессивные мутации оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании. В свою очередь менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США.

Исследователи уже заявили, что мутация коронавируса может привести к изменению тяжести болезни. Самые агрессивные штаммы могут иметь в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

При этом в отчете говорится, что слабые мутации коронавируса не понижают риск летального исхода для всех групп людей.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.