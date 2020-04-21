Никогда не распознаете: врач назвал новый неожиданный симптом коронавируса

Реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль назвал новый неожиданный симптом коронавируса, из-за которого болезнь сложно отличить от обычной простуды.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Об этом он заявил в эфире ObozTV

По словам врача, симптомом заболевания COVID-19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

“У 97% – температура. У 76% людей – слабость и боли в мышцах. У 67% – сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой”, – перечислил Бриль самые распространенные симптомы коронавируса.

Он назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд.

“Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны”, – подчеркнул врач.

Как сообщал “источник”, ранее врач-инфекционист, кандидат меднаук Оксана Чемич рассказала, чем коронавирус отличается от гриппа.