Набросился с ножом: под Днепром педофил жестоко поиздевался над школьницами

В Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек, после чего скрылся с места преступления.

Как сообщает “источник” со ссылкой на “Информатор”, жуткий инцидент произошел 18 апреля в Южном районе города.

Мужчина начал угрожать девочкам предметом, похожим на нож, после чего завел их в безлюдное место и надругался над ними. Известно, что пострадавшим по 12 лет, о их состоянии пока ничего неизвестно.

По факту начали досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. В полиции пока не установили личность преступника и его возможное местонахождение. Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве на проспекте Василия Порика 31-летний педофил, который ранее в Подольском районе столицы изнасиловал девочку, пытался украсть мальчика.