“Бились” за жизнь до последнего: на Буковине умер 19-летний парень с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области на Пасху, 19 апреля, с подозрением на коронавирус умер 19-летний местный житель.

Как пишут местные СМИ, как минимум у одного человека из круга его общения уже подтвержден COVID-19.

По словам главы Сторожинецкой районной государственной администрации Дмитрия Балинова, житель села Иживцы скончался 19 апреля в Сторожинецкой ЦРБ.

“Парень, 24.07.2000 г.р., 19 лет. Был госпитализирован утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом “внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония”. Экспресс-тест дал отрицательный результат. Но есть подозрение на коронавирус. Потому что как минимум у одного из его контактных лиц подтвержден COVID-19″, – написал он в Facebook.

Глава района отметил, что медики приложили максимум усилий, чтобы спасти молодому человеку жизнь.

“Он был подключен к оксигенатору, затем находился на инвазивной вентиляции легких. Заключительный диагноз: “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония, отек легких, бактериальный шок”. У парня не было никаких сопутствующих диагнозов”, – сообщил Балинов.

Он добавил, что также в больнице с тяжелой вирусной пневмонией на инвазии оказались родственники умершего, они в тяжелом состоянии.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.