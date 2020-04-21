Дожди отступят, но не везде: синоптики уточнили прогноз на 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Украине в отдельных областях будет облачно и без осадков, при этом в центре и на севере страны еще будут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.

Синоптики уточнили, что осадки ожидаются в Киеве, Чернигове, Кропивницком, Черкассах и Сумах. Температура воздуха здесь около 10 градусов тепла, ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

В Харькове, Полтаве, Луганске, Донецке и Днепре также ожидаются дожди, температура здесь от 8 до 11 м/с, также ожидаются порывы ветра.

Тем временем в южных областях страны – в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, а также в Крыму – ясно, до 13 градусов тепла, при этом также сильный ветер.

На западе страны – от Львовской до Житомирской области, и от Луцка до Черновцов будет тепло и ясно – до 13 градусов, ветер. На Закарпатье тем временем 15-17 градусов – теплее всего по стране, без осадков.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики анонсировали понижение температуры воздуха в Украине и ночные заморозки после Пасхи.