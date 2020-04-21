Что ждет украинцев после завершения карантина: сеть взорвалась меткими фотожабами

В сети появились меткие фотожабы касательно самоизоляции, украинцы шутят о жизни после окончания карантинных мероприятий.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс. человек: как меняется ситуация в Украине и мире

Фото появляются в соцсетях.

На первой фотожабе изобразили разговор мамы с дочерью, девочка интересуется кто ее папа.

На следующей – кадр из известного мультика о Винне-Пухе. Медведь покушал и не смог выйти из норки кролика, пришлось срочно худеть.

А на третьей, разговор пенсионера с врачом, у которого возникли проблемы с алкоголем.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.