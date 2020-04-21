В Харькове девушка устроила эпичное ДТП и снесла забор: фото и видео

В Харькове на проспекте Гагарина в понедельник, 20 апреля, девушка на Toyota Camry в районе остановки Державинская потеряла управление и устроила ДТП.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Харьков 1654”.

В свою очередь, на Facebook-странице Харьков City сообщили, что автомобиль двигался в сторону центра, после чего водитель потеряла управление, снесла забор, вылетела на встречку, зацепила пару авто и остановилась аж возле остановки.

Пострадавших нет, на месте работала полиция.

“Тяжело представить эмоции и шок людей, стоявших на остановке”, – добавил автор публикации.

Как сообщал “источник”, в Одесской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль превратился в кучу металлолома. Водитель авто погиб на месте происшествия, а пассажирку забрала “скорая”.