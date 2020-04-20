Заглядывают в окна и обещают убить: в России объявили “охоту” на больных коронавирусом

В России люди враждебно относятся к инфицированным коронавирусом и их семьям, их преследуют и угрожают расправой.

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Об этом сообщает “Медуза”.

Адрес и фото одной из заболевших, Марины Макрушиной, опубликовал в соцсетях фельдшер, узнавший о ее диагнозе. Девушка подала на него заявление в полицию.

Однако в соцсетях началась травля.

“В переписках и группах — рабочих, школьных, просто междусобойчиках — постят мои фотографии с подписями “вот это она притащила”. Меня обвиняют в том, что я умышленно приехала заражать свой родной город!” — говорит Макрушина.

Часть из этих сообщений — угрозы, которые сопровождают эмодзи в виде гроба.

“Мой телефон обрывается. Моих родителей тоже мучают звонками. Мои друзья предупреждают: “Ты, когда приедешь, будь осторожна: тебя тут ждут”. В городе пишут, что камнями закидают, что “их сжечь надо“, – рассказывает Макрушина.

К частному дому семьи стали приезжать машины, чьи пассажиры опускают автомобильное стекло и подолгу заглядывают в окна Макрушиных.

Подобное отношение к людям, у которых подтвержден коронавирус в России не единично. В Зеленограде данные о положительном результате экспресс-теста на коронавирус распространил тот же врач, который работал с семьей заболевшего.

“Соседи заходят в подъезд, а им консьержка прямо в лицо говорит: “В 11-й квартире коронавирус“, — жалуется женщина.

Также подвергается угрозам жительница Усть-Кута побывавшая в марте за границей, земляки угрожали “уничтожить всю семью вплоть до собаки”.

Как сообщал “источник”, в сети появился жуткий рассказ медсестры из больницы города Кимры Тверской области России о том, как их вместе с пациенткой, больной коронавирусом, заперли на двухнедельный карантин без нормальной еды.