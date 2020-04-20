Переложили ответственность на людей: как в Беларуси борются с коронавирусом

Несмотря на предупреждение ВОЗ, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в Беларуси в ближайшее время, власть не ввела жесткий карантин, тем самым переложив ответственность на граждан.

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Об этом “источнику” рассказал управляющий партнер Digital Finger Александр Колтунов.

“Если говорить простым языком, то, не введя более жесткие меры, власть Беларуси переложила в какой-то степени ответственность на людей. Хочешь – сиди дома, хочешь – иди гуляй. Заболел – ну извини, не повезло тебе. Для пожилых людей Минздрав дает следующие рекомендации: пожилым и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют не выходить из дома. Если нужен рецепт на лекарство, звонить в поликлинику — медработники или волонтер доставят документ домой. Если нужно купить лекарство или продукты — обращаться к родным, волонтерам, которые купят все необходимое. Если все-таки нужно выйти из дома, то должна быть маска, перчатки, с собой антисептик“, – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что беларусы сами начинают относится к коронавирусу более осознанно. На сегодняшний день в маске ходит приблизительно каждый третий, хотя неделю назад в лучшем случае – каждый десятый.

“Но ситуация развивается лавинообразно. Если еще две недели назад госпитализировали в больницу все контакты первого уровня из окружения заболевшего, то сейчас их всех выписывают и применяют к ним систему “лечитесь дома”. Это свидетельствует о том, что система Минздрава уже не в состоянии качественно обслужить таких людей, возрастает нагрузка“, – добавил Колтунов.

Вместе с тем, по его словам, Беларусь существенно обгоняет Украину в тестировании населения. Если неделю назад делали 1 тысячу тестов в день, то в последние дни – 10 тысяч.

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