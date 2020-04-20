Чем коронавирус отличается от гриппа: инфекционист перечислила все симптомы

Симптомы коронавируса действительно схожи с гриппом, а основное отличие – в осложнениях, которые наблюдаются у пациента. Задача врача – вовремя выявить эти осложнения и назначить правильное лечение.

Об этом “источнику” рассказала врач-инфекционист, кандидат меднаук, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского госуниверситета Оксана Чемич.

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Так, она описала симптоматику и особенности гриппа у пациентов

“В этом году от гриппа, осложненного пневмонией, в больнице умерли 4 пациента. Но мы должны доносить населению, что существует профилактика гриппа – это вакцинация. Мы должны вакцинировать население, всех у кого нет противопоказаний. Особенно нуждаются в профилактике люди с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ожирением и тому подобное. Если человек заболел, то существует протокол лечения. Если пациенту с гриппом назначили лечение вовремя, то мы не получим осложнений, а если они начнутся – при правильном лечении пациент выздоровеет“, – отметила врач.

Оксана Чемич также уточнила клиническую картину заболевания коронавирусом, по ее словам он имеет три степени, и на первой заболевший может переносить болезнь на ногах и заражать других, для чего и был введен карантин.

“Что касается COVID-19 – сходство симптомов с гриппом не позволяет отделить заболевание. COVID-19 имеет три степени. При легкой – першения в горле, чихание, кашель. Болезнь может протекать без температуры. У некоторых – отсутствуют клинические проявления. Пациенты не обращаются к врачу, не считая себя больными, но могут быть источником инфекции. Такой человек несет опасность, потому что он не будет сидеть дома, а продолжит работать. В этом и заключается задача карантина – ограничить контакты. Если коронавирусная инфекция средней или тяжелой степени, температура достигает 38-39 градусов, не снижается. Также першение в горле и сухой кашель, приступами, боль в мышцах и головная боль, пациент перестает различать запахи и вкусы. Когда начинается поражение легких, у человека появляется удушье, боль в грудной клетке и одышка, дыхание интенсивное, частое, изнурительное. С такими признаками люди обращаются к семейным врачам. Если врач подозревает осложнения – принимается решение о госпитализации. Организованы спецбригады, которые доставляют пациента к опорному медучреждению”, – уточнила она.

Как сообщал “источник”, ранее исследователи из Оксфордской школы в Великобритании выделили и назвали 5 основных симптомов заболевания коронавирусом.