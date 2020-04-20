Если с ребенком гулять нельзя: в Киеве нашли интересный выход, видео

В Киеве придумали оригинальный способ прогуляться с ребенком, несмотря на запрет, обусловленный карантином из-за коронавируса.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс. человек: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Сооветующее видео опубликовано в Telegram-канале “*уевый Киев”.

“Во время карантина нельзя гулять с детьми, но можно с животными! И *охуй, если у тебя нет собаки! На Оболонской набережной увидел, как можно на*бать судьбу”, – говорится в подписи к кадрам.

На видео видно девушку с коляской, которая ведет за собой лошадь на поводке.

Как сообщалось, ранее сеть потрясли фото пустынного Киева на Пасху.

Подробнее о борьбе с коронавирусом в Украине читайте в материале “источника”: Коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года – врач-инфекционист.