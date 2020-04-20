Гибель украинского бойца на Донбассе: опубликовано имя и фото героя

Во время обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили в понедельник, 20 апреля, боевики на Донбассе, погиб лейтенант Андрей Шинкарук.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице капеллан львовской Академии сухопутных войск Степан Сус, опубликовав фото погибшего бойца.

“Сегодня на востоке Украины от рук врагов, которые ничего не уважают, даже праздник Воскресения Господа, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного”, – написал священник в соцсети и попросил вспомнить погибшего героя в своих молитвах.

Как сообщал “источник”, ранее после ряда обстрелов со стороны боевиков на Донбассе позиций украинских военных, подразделения ВСУ нанесли мощный ответный удар.