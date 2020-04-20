Карантин собираются продлевать: в Минздраве назвали четкую дату

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине будет продлен по меньшей мере до 12 мая.

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Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Решение о продлении карантина и, возможно, смягчении ограничительных мероприятий будет принято на заседании правительства, которое состоится в среду, 22 апреля.

“Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го [апреля] Кабмин рассмотрит”, – заявил Ляшко.

Как сообщал “источник”, в Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом. Однако некоторые ограничительные меры будут сняты уже на этой неделе.