На популярном месте отдыха в Киеве нашли жуткую находку: опубликованы фото

На территории жилого массива Виноградарь в столице посреди поляны в лесопарковой зоне нашли останки человека, замотанные в пакет.

Фото с места находки опубликованы в сообществе “Киев Оперативный” в Telegram.

На пакет с человеческими останками наткнулись в лесу в понедельник, 20 апреля. По состоянию на 21:00 на месте происшествия работали правоохранители. Детали трагедии устанавливаются.

“Ужасную находку сегодня обнаружено в лесу на Виноградаре (Гонгадзе). Замотанные в пакет остатки мужчины нашли прямо посреди поляны в лесу”, – подписаны опубликованные снимки.

Как сообщал “источник”, во вторник, 14 апреля, в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) местный житель обнаружил мешок с телом мертвой женщины.