Известный футбольный агент унизительным образом оценил уровень чемпионата России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил уровень чемпионатов России и Беларуси, критически отозвавшись о россиянах.

Слова агента приводит “источник” со ссылкой на “Чемпионат”.

“Нравится, что говорят про Беларусь. “Что за фигню мы смотрим”. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нем заработать.

Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это говно в оберточке”, – сказал Селюк.

56-летний Селюк является уроженцем Ленинграда. Являлся вице-президентом “Таврии” и донецкого “Металлурга”. В начале 90-х стал футбольным агентом. Самым известным из его клиентов стал ивуарийский полузащитник Яя Туре, который выступал за “Барселону” и “Манчестер Сити”.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины обошел российское первенство по итогам 2019 года.