Предлагали огромные деньги: боксер Усик рассказал, как его звали в политику

Украинский боксер Александр Усик, который недавно попал в скандал с россиянами, рассказал, что его неоднократно звали в политику.

Об этом украинец рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

“Не буду врать, это было. Предлагали огромные деньги, чтобы я поддержал какую-нибудь партию. Я бы не сказал, что мне не нравится политика. Мне не нравится вранье, которое есть в политике. Сегодня ты говоришь одно, завтра – второе, а послезавтра – третье. У мужчины не должны разбегаться слова с действиями. Я говорю об этом своим детям, друзьям. В политике много лавирования, а я к этому отношусь равнодушно. Даже можно сказать, что мне это не нравится.

Могу ли я все-таки пойти в политику? Для этого мне нужна хорошая и верная команда, и я должен разбираться в том, что буду делать. Просто так идти, нажимать кнопку, кого-то поддерживать – так нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить”, – сказал Усик.

33-летний Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Впрочем, украинец отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. За свою профессиональную карьеру он провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик попал в скандал из-за своего отношения к россиянам.