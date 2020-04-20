Впервые с начала эпидемии: в Италии отмечают очередную победу над коронавирусом

По состоянию на понедельник, 20 апреля, в Италии впервые с начала эпидемии количество зараженных коронавирусом уменьшилось на 20 человек.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс. человек: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica.

По данным департамента гражданской защиты Италии, за прошедшие сутки в стране умерло от коронавируса 454 человека, выздоровели – 1822, новый положительных случаев зафиксировано 2 256.

При этом в издании отмечают, что хотя новых жертв коронавируса не стало меньше, но впервые с начала эпидемии инфекция сделала несколько шагов назад, общее количество заболевших коронавирусом уменьшилось на 20 человек.

Кроме того, по последним данным, в Италии сокращается число госпитализированных. По состоянию на 20 апреля, в реанимации находятся 2 573 человека, что на 62 меньше, чем вчера. Также 24 906 человек все еще госпитализированы с симптомами, но это на 127 меньше, чем вчера.

Как сообщал “источник”, в Италии коронавирус ежедневно забирает сотни жизней, но жизнелюбивые итальянцы уже строят планы на летние каникулы.