Искали две ночи: под Херсоном полицейские нашли сбежавших детей, фото

В селе Раденск Херсонской области 8-летняя девочка и ее 12-летний брат 18 апреля сбежали из дому, их искали почти два дня.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Утром, 19 апреля, на одной из улиц Раденска оперативники нашли девочку. Она рассказала полицейским, что всю ночь пряталась с братом в заброшенном вагончике возле села. По словам девочки ее брат узнал, что их ищут и убежал в сторону леса.

Полицейские с кинологами прочесали лесополосу, но так и не нашли мальчика. Ночью правоохранителям удалось разыскать беглеца. Он вернулся в тот же вагончик, где они накануне ночевали с сестрой. Мальчик объяснил полицейским, что боялся возвращаться домой, потому что не хотел, чтоб его ругали.

Как сообщал “источник”, ранее в полицию Киева поступило обращение от родителей об исчезновении двоих 16-летних подростков: вместе с ними пропала также крупная сумма денег.