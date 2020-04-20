В Украине еще один город закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса

В городе Почаев Тернопольской области, где находится Почаевская лавра, со вторника, 21 апреля будет действовать запрет на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

По его словам, учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в Почаеве с 10:00 вторника, 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд из карантинной зоны города.

Как сообщал “источник”, в Черновицкой области умер 21-летний юноша, у которого подозревали коронавирус COVID-19. Его 27-летний брат находится в очень тяжелом состоянии.

Также в Житомире зафиксирована вспышка коронавируса среди военнослужащих. Ранее курсант Житомирского военного института контактировал с мамой, у которой был диагностирован коронавирус.