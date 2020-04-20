Сколько потеряли украинцы из-за адских пожаров в Житомирской области: названа сумма

По предварительным подсчетам, ориентировочная сумма ущерба местным жителям от пожаров в Житомирской области составляет 25 млн грн. В Кабмине готовят компенсации.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Офиса президента Украины.

Как сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, местные власти проводят предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям в связи с пожарами в Житомирской области.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие сгоревших домов были пустыми, жертв среди населения нет.

Кабинету министров предложено рассмотреть вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

“Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно – и помочь”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал “источник”, ранее в СНБО назвали возможные причины пожаров в Житомирской области.