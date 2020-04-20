Украинские войска на Донбассе понесли новые потери: есть раненые и убитый

В понедельник, 20 апреля, боевики на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди украинских бойцов – один убитый и двое раненых.

Об этом сказано в сообщении на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

Два факта нарушений режима тишины было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Подразделения ВСУ у населенного пункта Южное боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по защитниках Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

“Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказано необходимую помощь и эвакуировано в военное медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью”, – сказано в сообщении

Командование Объединенных сил выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Как ранее сообщал “источник”, накануне праздника Пасхи, в субботу, 18 апреля, боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения.