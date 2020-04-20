Карантин продлят, но будут послабления: в Кабмине раскрыли детали

В Кабинете министров Украины планируют продолжить карантин из-за новых дат пика заболевания коронавирусом. Однако некоторые ограничительные меры будут сняты уже на этой неделе.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

По словам премьера, расчеты Национальной Академии наук Украины указывают на то, что в стране будет два пика заболеваемости. Вспышки ожидаются в конце апреля и между 3 и 8 мая.

При этом Денис Шмыгаль пообещал, что на этой неделе планируется смягчить некоторые условия карантина.

“Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе”, – сообщил он.

Как ранее сообщал “источник”, врачи ожидают пика заболевания коронавирусом в Украине не весной, а осенью, когда будет новая вспышка респираторных заболеваний.