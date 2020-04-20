Дезинфектор Hennesy: в Африке собираются раздавать коньяк для борьбы с коронавирусом

В продуктовые наборы, которые раздают жителям Кении из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.

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Об этом сообщает “источник” со ссылкой на CNN.

По словам губернатора Найроби Майка Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве “дезинфицирующего средства для горла”.

“Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса”, — сказал он.

Отметим, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что употребление алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую существенную мутацию коронавируса, которая менее опасна, чем исходный вирус. Геном вируса стабильный, что повышает шансы на быстрое создание вакцины.