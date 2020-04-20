Экономику начнут спасать после прохождения “пика” коронавируса: названы сроки

В Кабинете министров Украины планируют начать антикризисные меры для поддержки экономики после майских праздников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании у глави государства по преодолению эпидемии коронавируса.

По его словам, антикризисные меры по поддержке экономики будут внедрять после того, как страна пройдет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. По прогнозам, наивысшие показатели по количеству заболевших ожидаются в начале мая, когда пройдут все праздники.

Участники совещания также обсудили доплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты медикам обещают в конце апреля, вместе с основной зарплатой.

Как ранее сообщал “источник”, врачи ожидают пика заболевания коронавирусом в Украине не весной, а осенью, когда будет новая вспышка респираторных заболеваний.