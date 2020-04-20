Коронавирус мутировал: ученые поделились обнадеживающими данными

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую существенную мутацию коронавируса, которая менее опасна, чем исходный вирус. Геном вируса стабильный, что повышает шансы на быстрое создание вакцины.

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Предварительные данные исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

В ходе исследования была изучена генетическая структура 106 образцов возбудителя COVID-19. Данные охватывали 54 записи из США, 35 из Китая, три из Испании, два из Бразилии и по одному из Австралии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции.

Первая значительная мутация, с которой столкнулись исследователи, была обнаружена в образце, взятом у пациента в Индии 27 января. Данная мутация изменяла геном таким образом, что патоген становился менее способным связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2, то есть – менее опасным для человека.

Ученые также сравнили информацию о новом коронавирусе с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, известного также как атипичная пневмония. Результаты показали, что в целом геном вируса SARS-CoV-2 значительно устойчивее и менее подвержен мутациям, чем вирус SARS. Он также более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ.

Авторы исследования отметили, что это повышает шансы создать эффективную вакцину. Однако, если мутации нового коронавируса продолжатся, работа над вакциной может усложниться.

Вместе с тем, по данным ученых, геном нового коронавируса выглядит очень стабильным, единственная пока обнаруженная значительная мутация менее опасна, чем исходный вирус, а s-белок шипа, с помощью которого вирус цепляется к клетке, в ней остался неизменным.

Как сообщал “источник”, ученые из Китая и США утверждают, что коронавирус может поражать не только легкие больного, а и весь организм человека.