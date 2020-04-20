В Польше поймали фейкового “украинского генерала” с винтажным арсеналом: фото

Полиция города Познань (Польша) задержала мужчину, который утверждал, что он украинский генерал и хранил дома 27 экземпляров оружия, третья часть которого – боевое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.

Во время обысков у него нашли 27 экземпляров оружия, почти треть из которого оказалось пригодным к боевому применению. Остальное, в том числе гранаты, были хорошо сделанными копиями. Также были обнаружены информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистым.

Мужчину задержали позже в другом городе. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Национальной гвардии Украины и шевронами украинских флагов.

Задержанный объяснил свой арсенал коллекционированием. Согласно польским законам, некоторые экземпляры оружия мужчина обязан был зарегистрировать, а некоторые – вообще не имел права хранить дома.

Полиция предъявила мужчине обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Он временно арестован на три месяца. Фейковому “украинскому генералу” грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал “источник”, СБУ задержала одессита, который сбывал оружие из района проведения ООС на Донбассе. Оружие он получал от своих сообщников по почте, а также ремонтировал и модернизировал старое оружие.