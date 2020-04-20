Лучшая биатлонистка мира порадовала фанатов эротичным фото

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер порадовала болельщиков, показав фотографию в красно-белом купальнике.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

“Ты такая красивая”, “Красный купальник лидера”, “Отличная работа, Доро”, “Великолепная”, “Ты еще и чемпионка по красоте!” – пишут пользователи сети.

30-летняя Вирер является двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/19, 2019/20, двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

“источник” предлагает небольшую подборку фотографий итальянской красотки.

В настоящее время Вирер, как и все остальные спортсмены, находится на карантине, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

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