Еще две страны Европы объявили об ослаблении карантина: какие ограничения отменили

В Германии разрешили открыть для покупателей маленькие магазины, а в Норвегии начинают работать детские сады.

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Об этом сообщают местные издания.

По данным министерства здравоохранения Германии, в последние дни число новых заражений коронавирусом в стране уменьшается. Это позволило властям разрешить открытие маленьких магазинов, а также книжных магазинов, гаражей и велосипедных магазинов. При этом уже не требуется соблюдать социальное дистанцирование.

Немецкие школы все еще закрыты, но процесс обучения в выпускных классах вскоре должен восстановиться, после чего университетам будет разрешено проводить экзамены.

Тем временем в Норвегии в рамках ослабления карантина из-за коронавируса открыли детские садики. Как сообщает местное издание The Hindu, власти мотивировали это решение тем, что дети меньше пострадали от COVID-19.

“Ходить в дошкольные учреждения безопасно”, – заявил министр образования Гури Мелби.

На прошлой недели в Норвегии также начали открывать школы, хотя онлайн-петиция против открытия собрала почти 30 тысяч подписей.

Как ранее сообщал “источник”, восстановление экономики Германии после тяжелой рецессии, связанной с пандемией коронавируса и мерами карантина по стране, может занять длительное время – до нескольких лет.