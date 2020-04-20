На продление карантина не рассчитывают: как украинцы собираются отдыхать на “майские”

В то время, как карантин в Украине могут продлить до конца мая, многие украинцы запланировали отдых на майские праздники в Карпатах.

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Об этом сообщает “источник” со ссылкой на КП в Украине.

Отмечается, что многие частные дома в Карпатах уже забронированы, особенно эконом-варианты жилья. Оставшиеся номера люкс хозяева готовы сдавать по цене от 1000 до 1400 грн в сутки.

“Пока разбрасываем людей по датам, чтобы избежать накладок, когда в один день хотят приехать три разных человека. С 1 по 4 мая у нас уже полностью разобраны бюджетные номера“, – рассказали владельцы жилья в селе Карпаты Мукачевского района.

Турагенты прогнозируют, что карантинные ограничения приведут к развитию внутреннего туризма в Украине.

“Думаю, сейчас наши курортные города начнут развиваться. Люди поедут туда. Что же касается ценовой политики, то спрос рождает предложение. Если будут высокие предложения, а спроса не будет, то предложения могут упасть в цене. Все же понимают – в этом году люди не смогут шиковать и разбрасываться деньгами на отдых“, – отметила руководитель одного из турагентств Елена Глазунова.

Она добавила, что даже если к началу летнего сезона страна все еще будет на карантине, есть вероятность, что на отдых украинцы будут “просачиваться” всеми возможными способами.

Врач-инфекционист Оксана Чемич рассказала “источнику”, что карантин в Украине вряд ли отменят в ближайшее время, а различные ограничительные меры, скорее всего, придется соблюдать еще долго.